Внаслідок ДТП вантажівка розвернулась і перекрила частину траси

У селі неподалік Рівного сталась аварія за участю легковика та вантажівки, яка перевозила газ. За попередньою інформацією, ДТП спричинив 34-річний водій Volkswagen Passat під час обгону. Внаслідок зіткнення з вантажівкою авто злетіло у кювет і перекинулось, а його водій загинув.

Як повідомляє прес-служба поліції Рівненщини, аварія сталась близько 19:45 у середу, 25 травня, на автодорозі «Київ–Чоп» у селі Грушвиця Друга. Водій автомобіля Volkswagen Passat, здійснюючи маневр обгону, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із автомобілем MAN під керуванням 57-річного мешканця Львова.

Внаслідок удару легковик злетів у кювет і перекинувся, а водій автомобіля загинув. Його особу встановили, це 34-річний мешканець села Стовпець Дубенського району. Із понівеченого авто загиблого діставали рятувальники.

Водій вантажівки отримав садна рук та ніг. На місці він пройшов огляд на стан сп'яніння, результат негативний. Відомо також, що на момент ДТП вантажівка перевозила газ, втім, витоку не сталось.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть).