Внаслідок зіткнення 13-річна велосипедистка загинула, а 19-річний мотоцикліст перебуває у реанімації

У селі Явора, що у Самбірському районі, ввечері середи, 25 травня, сталася смертельна аварія, в якій загинула школярка. Мотоцикліст та велосипедистка зіткнулися на сільській дорозі, 19-річний хлопець перебуває у реанімації, а 13-річна дівчина – загинула, повідомила прес-служба поліції.

Аварія сталася увечері, близько 20.30, на вулиці Завадка у селі Явора. 19-річний мешканець села, керуючи мотоциклом FOSTI 21 не впорався з керуванням та зіткнувся з велосипедом, на якому каталася 13-річна дівчина.

Внаслідок зіткненні і мотоцикліст, і велосипедистка отримали сильні травми та потрапили до лікарні. Попри зусилля медиків, дівчина не вижила. «На жаль, незважаючи на зусилля медиків, від отриманих травм дівчинка померла у лікарні. Водій мотоцикла перебуває у реанімації», – повідомили у поліції.

Тим часом слідчі відкрили кримінальне провадження через порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі терміном від трьох до восьми років. Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини аварії.