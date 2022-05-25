Троє постраждалих із численними травмами перебувають у лікарні

Внаслідок лобового зіткнення двох мікроавтобусів на трасі поблизу Мукачева постраждали троє людей – 19 річний водій Ford Transit зі Львова, його 20-річний пасажир, а також 22-річний мешканець Івано-Франківщини, який був за кремом Mercedes Sprinter. Попередньо поліцейські встановили, що Ford Transit під час обгону виїхав на зустрічну смугу. Усі постраждалі наразі перебувають у лікарні. Винуватцю ДТП загрожує до трьох років обмеження волі.

За інформацією прес-служби поліції Закарпаття, ДТП сталася вранці середи, 25 травня, на трасі Київ-Чоп в селі Сусково поблизу Мукачева. На місці аварії поліція встановила, що внаслідок ДТП постраждали троє чоловіків. Попередня причина аварії – виїзд Ford Transit на зустрічну смугу руху.

«Попередньо відомо, що 19-річний львів’янин, керуючи автомобілем «Ford Transit», здійснював маневр обгону та виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з мікроавтобусом «Mercedes Sprinter». Останнім керував 22-річний мешканець села Річка Івано-Франківської області», – йдеться у повідомленні поліції.

У прес-службі уточнюють, що від удару травми отримали обоє водіїв, а також 20-річний пасажир Ford Transit. Усіх потерпілих доставили до лікарні.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до травмування осіб). У справі призначать низку експертиз для встановлення усіх обставин аварії. Винуватцю ДТП загрожує до трьох років обмеження волі із забороною керувати автомобілями на строк до трьох років.