Водій мав 2,08 проміле алкоголю в крові

На вулиці Замарстинівській у вівторок, 24 травня, близько 23:00 водій в'їхав у вітрину магазину «Близенько». Про це ZAXID.NET повідомили очевидці ДТП.

Як повідомилии ZAXID.NET у прес-службі Патрульної поліції Львівської оласті, водій є уродженцем Волині, зараз проживає у Львові неподалік місця ДТП.

Водій автомобілю Subaru не впорався з керуванням і в'їхав у вітрину магазину. У 41-річного чоловіка виявили ознаки алкосп'яніння – перевірка на приладі Drager показала результат 2,08 проміле.

Фото ZAXID.NET

На водія склали два протоколи: з ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) та ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП.

Окрім того, порушник не мав усіх необхідних документів для керування транспортним засобом, за що отримав постанову за ч. 1 ст. 126 КУпАП.

Потерпілих у ДТП немає, постраждала вітрина магазину «Близенько».