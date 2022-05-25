Уночі у Львові п'яний водій в'їхав у вітрину супермаркету
Імовірно, чоловік поспішав повернутись додому до початку комендантської години
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На вулиці Замарстинівській у вівторок, 24 травня, близько 23:00 водій в'їхав у вітрину магазину «Близенько». Про це ZAXID.NET повідомили очевидці ДТП.
Як повідомилии ZAXID.NET у прес-службі Патрульної поліції Львівської оласті, водій є уродженцем Волині, зараз проживає у Львові неподалік місця ДТП.
Водій автомобілю Subaru не впорався з керуванням і в'їхав у вітрину магазину. У 41-річного чоловіка виявили ознаки алкосп'яніння – перевірка на приладі Drager показала результат 2,08 проміле.
Фото ZAXID.NET
На водія склали два протоколи: з ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) та ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП.
Окрім того, порушник не мав усіх необхідних документів для керування транспортним засобом, за що отримав постанову за ч. 1 ст. 126 КУпАП.
Потерпілих у ДТП немає, постраждала вітрина магазину «Близенько».