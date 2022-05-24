ДТП сталася у селі Марківці поблизу Тисмениці

У селі Марківці поблизу Тисмениці перекинулася вантажівка Scania з деревиною. Фура впала на бік, із бака виливалося пальне. На місці працювали рятувальники. Постраждалих внаслідок аварії немає.

Як повідомила прес-служба ДСНС Івано-Франківської області, ДТП сталася вранці вівторка, 24 травня. Про аварію на трасі у селі Марківці рятувальникам повідомили о 07:26

«Встановлено що, вантажний автомобіль, який перевозив дрова, перекинувся на бік та відбувається витікання пального з бака. Рятувальники провели заходи щодо змивання пролитих паливо-мастильних матеріалів з проїжджої частини дороги», – йдеться у повідомленні рятувальників.

Як уточнюють у прес-службі ДСНС, постраждалих внаслідок ДТП немає. Обставини та причини аварії встановлюватимуть правоохоронці.