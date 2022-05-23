Олександр Данильчук очолював Рівненську облраду двічі

Депутат Рівненської облради від партії «Сила і честь» Олександр Данильчук склав свої повноваження через нещодавню скандальну ДТП. Ввечері 21 травня рівненська піарниця Ольга Ферар, яка їхала за кермом його автомобіля, пошкодила чуже авто. У цей час з нею в салоні перебував Олександр Данильчук, який, судячи з опублікованого відео, також був нетверезий. Він пропонував закрити питання і запевняв, що виграє усі суди, оскільки він в цій області «цар».

Про своє рішення Олександр Данильчук повідомив у понеділок, 23 травня, у Facebook. Він визнав, що був неправий, і заявив, що у якості покарання складе свої повноваження депутата Рівненської обласної ради.

«Усі помиляються. Я усвідомлюю, що був не правий. І не хочу нікого втягувати в цей процес. Це моя відповідальність – як чоловіка, і як депутата. Тому прийняв рішення скласти повноваження депутата Рівненської обласної ради. Хочу своїм прикладом показати, що народні обранці мають нести відповідальність за свої вчинки. Особливо в часи війни», – зазначив він.

Водночас Олександр Данильчук додав, що продовжуватиме підтримувати Рівненщину.

Нагадаємо, резонансна ДТП сталась ввечері в суботу, 21 травня. Піарниця Ольга Ферар, яка їхала за кермом Toyota Land Cruiser, в'їхала у авто рівненської прокурорки Ольги Лихач. У автомобілі з Ольгою Ферар перебував екс-голова Рівненської облради та чинний депутат облради Олександр Данильчук. Обоє вони перебували у стані сп'яніння. Також відомо, що авто, на якому жінка вчинила ДТП, належить Олександру Данильчуку.

Чоловік намагався вирішити питання і заявив власниці пошкодженого авто, що виграє усі суди, оскільки він в цій області «цар».

На водійку склали три адмінпротоколи, а на Олександра Данильчука – протокол за дрібне хуліганство. На скандал також відреагував голова Рівненської ОВА Віталій Коваль. Він зазначив, що автомобіль передадуть до ЗСУ, а також попередив, що перед законом повинні бути рівні усі.

Зазначимо, що Олександр Данильчук був депутатом Рівненської облради трьох скликань. Облраду він очолював двічі: з 2006 по 2010 рік, а також з 2018 по 2020.