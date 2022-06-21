Водій не впорався з керуванням, через що фура впала на правий бік

У місті Дунаївці на Хмельниччині п'яний водій не впорався з керуванням та перекинув фуру, у якій були овочі. Виявилось, що рівень алкоголю в його організмі перевищував норму в дев'ять разів. За п'яне водіння йому загрожує 17 тис. грн штрафу.

Як повідомляє прес-служба поліції Хмельниччини, інцидент стався у неділю, 19 червня, у місті Дунаївці. Водій вантажівки, який перевозив овочі до Львова, не впорався з керуванням та допустив перекидання фури на узбіччя.

«На крутому повороті в місті Дунаївці чоловік не впорався з керуванням та допустив перекидання вантажівки. На щастя, окрім вантажу, ніхто не постраждав», – йдеться у повідомленні.

Як виявилось, водій перебував за кермом вантажівки у стані алкогольного сп’яніння. Драгер показав 1,8 проміле алкоголю в крові, це в дев'ять разів перевищує допустиму норму. Відомо, що у ДТП ніхто не постраждав, натомість частина вантажу була пошкоджена.

На водія поліцейські склали протоколи за ст. 124 КУпАП (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та ч. 1 ст. 130 КУпАП (п'яне водіння). Йому загрожує 17 тис. грн штрафу та позбавлення водійського посвідчення на рік.