П'ний водій керував мопедом без жодних документів

У Хмельницькій області поліцейські зупинили 38-річного водія мопеда без документів. Під час перевірки виявилося, що чоловік сильно п’яний: водій перевищив допустиму норму алкоголю у майже 15 разів. За скоєне чоловікові загрожує штраф у понад 17 тис. грн та заборона сідати на кермо на один рік.

Як у п’ятницю, 3 червня,повідомила прес-служба поліції Хмельницької області, чоловіка на мопеді затримали у селі Ріпна поблизу Волочиська. «Виявилось, що чоловік не мав відповідних документів. Також під час спілкування поліцейський виявив у водія ознаки алкогольного сп'яніння і запропонував йому пройти перевірку. У результаті «Драгер» показав 2,81 проміле, що майже у 15 разів перевищує допустиму норму», – йдеться у повідомленні поліції.

На порушника поліцейські склали два адмінпротоколи за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння (ч. 1 ст. 130 КУпАП), а також за відсутність документів (ч. 2 ст. 126 КУпАП). За п'яне водіння без документів чоловік заплатить 17 тис. грн штрафу, також йому може бути заборонене керування транспортними засобами на один рік.