Автомобіль отримав технічні пошкодження, постраждала 20-річна пасажирка

У п’ятницю, 1 липня, на трасі «Львів-Пустомити-Меденичі» неподалік Пустомит перекинувся автомобіль Skoda Fabia, за кермом якого був 20-річний водій. Унаслідок аварії постраждала 20-річна пасажирка авто, її госпіталізували.

За даними поліції Львівщини, водій автомобіля Skoda Fabia, 20-річний місцевий мешканець, не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб з’їхав на узбіччя та перекинувся. Під час ДТП тілесні ушкодження отримала пасажирка авто, також жителька міста Пустомити, ровесниця водія. Її доставили у лікарню. Про тяжкість травм в поліції не уточнюють.

Поліцейські розслідують кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.1 ст.286 ККУ). Винуватцю загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.