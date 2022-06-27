28-річний водій ЗАЗ Sens їхав п'яним за кермом

У неділю, 26 червня, на трасі «Київ-Чоп» у селі Зубра біля Львова сталася потрійна аварія, в якій постраждали троє людей. ДТП спричинив п’яний 28-річний водій ЗАЗ Sens.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася близько 15:40 на трасі неподалік Зубри. 28-річний водій ЗАЗ Sens, мешканець району, скоїв зіткнення з мікроавтобусом Volkswagen, який їхав попереду і яким керував 41-річний мешканець Львівщини. Після удару Volkswagen за інерцією зіткнувся з легковиком Ford, за кермом якого був 29-річний львів’янин.

Потрійна ДТП сталася у селі Зубра (фото поліції)

Унаслідок аварії постраждали троє людей – водій ЗАЗ Sens, а також водій та 39-річна пасажирка мікроавтобуса – вони були доставлені у лікарню.

Поліцейські встановили, що водій ЗАЗ Sens був за кермом у стані алкогольного сп’яніння.

За фактом ДТП поліцейські відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння ( ч.1 ст.286-1 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.