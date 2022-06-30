71-річний водій автомобіля Chevrolet Lacetti спричинив масову ДТП на світлофорі

У четвер вранці, 30 червня, на вул. Княгині Ольги у Львові сталася аварія за участі одразу п’ятьох автомобілів.

У патрульній поліції Львівщини розповіли ZAXID.NET, що аварія сталася близько 10:00 біля світлофора перед поворотом з вул. Княгині Ольги на вул. Сахарова.

За попередніми даними, 71-річний водій автомобіля Chevrolet Lacetti не дотримався дистанції та в’їхав в Volkswagen, що їхав попереду. Після цього Volkswagen та ще три автомобілі – Mitsubishi, Lexus та Opel Vectra – по черзі наздогнали один одного. Водію Opel Vectra вдалося різко загальмувати перед пішохідним переходом.

У результаті аварії постраждала неповнолітня дівчина (фото ZAXID.NET)

У результаті ДТП пошкоджені п'ять автомобілів. Постраждала неповнолітня дівчинка, її забрали до лікарні. Діагноз уточнюється.