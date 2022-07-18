На Самбірщині сталася смертельна ДТП за участі двох вантажівок

У понеділок, 18 липня, у селі Березів Самбірського району на Львівщині сталася ДТП за участі двох вантажівок – MAN та Mersedes-Benz 611. У результаті загинув 47-річний пасажир Mersedes-Benz.

У ДСНС Львівщини розповіли, що ДТП сталася близько 11:20 на трасі у селі Березів Хирівської громади. Там відбулось зіткнення вантажних автомобілів MAN та Mersedes- Benz 611. Внаслідок ДТП один з пасажирів Mersedes- Benz 611 травмувався, а інший – загинув.

Тіло 47-річного загиблого затиснуло в понівеченому автомобілі. Тож рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту проводили деблокування.

У ДТП одна людина загинула, ще одна з травмами в лікарні

48-річного постраждалого з травмами середнього ступеня важкості госпіталізували в Самбірську центральну лікарню.

Наслідки аварії ліквідовували 11 рятувальників та дві одиниці спецтехніки. Причини та обставини ДТП встановлюють правоохоронці.