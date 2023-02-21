Водій вантажівки Mercedes-Benz 611D не дотримався безпечної дистанції та в’їхав у іншу вантажівку MAN

Старосамбірський районний суд Львівщини визнав винним у вчиненні смертельної ДТП водія вантажівки, який керував авто з несправними гальмами. Йому призначили тюремне ув’язнення, але звільнили від його відбування з іспитовим терміном у 2,5 років.

Як вказано у вироку суду, аварія трапилась 18 липня 2022 року на трасі неподалік Хирова, що на Самбірщині. Водій вантажівки Mercedes-Benz 611D керував авто з несправностями гальмівної системи, не дотримався безпечної дистанції та в’їхав у іншу вантажівку MAN, яка їхала попереду.

Унаслідок зіткнення 47-річний пасажир Mercedes-Benz 611D помер на місці, його тіло деблоковували з понівеченого авто рятувальники. Ще один пасажир віком 48 років отримав переломи та був госпіталізований у лікарню.

Унаслідок зіткнення 47-річний пасажир Mercedes-Benz помер на місці, його тіло деблоковували з понівеченого авто рятувальники

У суді водій Mercedes-Benz 611D визнав свою провину у вчиненні ДТП, заявив, що примирився з потерпілими та просив суд не позбавляти його водійських прав, бо це його єдине джерело доходу. У суді потерпілі також просили не призначати йому тюремне ув’язнення.

Справу розглядав Андрій Кушнір. Він визнав водія вантажівки винним у вчиненні смертельної ДТП та призначив покарання у вигляді п’яти років тюрми з позбавленням права керувати транспортними засобами два роки. Однак водія звільнили від відбування призначеного покарання з іспитовим терміном у 2,5 років.

На вирок ще може бути подана апеляція.