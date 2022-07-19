Водій та пасажир Skoda Octavia загинули на місці аварії

Внаслідок лобового зіткнення із вантажівкою MAN на трасі біля Бурштина загинули двоє людей – 33-річний водій та 32-річний пасажир Skoda Octavia. За попередніми даними, водій Skoda не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу руху. Водія вантажівки перевірили на алкоголь: за кермом він перебував тверезим.

Як повідомляє прес-служба поліції Івано-Франківської області, ДТП сталася близько 14:30 у вівторок, 19 липня, у селі Дем’янів. Поліцейські попередньо встановили, що 33-річний водій Skoda Octavia не впорався з керування, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення із вантажівкою MAN, яка їхала назустріч.

«Внаслідок ДТП водій Skoda Octavia та 32-річний пасажир, від отриманих травм загинули на місці. Обоє загиблих мешканці Бурштина. Керманича вантажівки перевірено на стан сп’яніння, результат – тверезий», – йдеться у повідомленні поліції.

Наразі правоохоронці відкрили кримінально провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ (порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Поліція встановлює усі обставини аварії.