Дівчинка з переломами перебуває у лікарні в Берегові

Мешканець Берегова за кермом Skoda виїхав на тротуар і збив 12-річну дівчинку на велосипеді. Дитина з переломами перебуває у лікарні. Водій за кермом був у стані алкогольного сп’яніння: чоловік перевищив допустиму норму алкоголю у 13 разів. Поліція затримала водія, він зараз перебуває у СІЗО.

Як у вівторок, 19 липня, повідомила прес-служба поліції Закарпатської області, ДТП сталася ввечері понеділка, 18 липня. Про аварію правоохоронцям повідомив батько постраждалої дівчинки. На місці правоохоронці встановили, що 50-річний мешканець Берегова за кермом Skoda не впорався із керуванням, виїхав на тротуар і збив 12-річну дівчинку на велосипеді. За даними правоохоронців, за кремом водій перебував п’яним: під час перевірки у нього зафіксували 2,6 проміле алкоголю, що у 13 разів перевищує допустиму норму.

«У дівчинки медики діагностували перелом гомілкової кістки лівої ноги та помістили її до травматологічного відділення на лікування. Загрози її життю немає», – уточнюють у поліції.

Водія затримали, зараз він перебуває у СІЗО. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 ККУ (порушення правил дорожнього, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження).