Після наїзду на велосипедистку автомобіль Audi A6 виїхав на узбіччя

У прикордонному селі Волині 20-річний п'яний водій на смерть збив велосипедистку. Аварія сталась близько 02:00. Внаслідок наїзду 48-річна жінка отримала важкі травми і загинула на місці. Виявилось, що ДТП водій вчинив у стані сп'яніння: в нього виявили перевищення допустимої норми алкоголю в п'ять разів.

Як повідомила прес-служба поліції Волині, аварія сталась близько 02:00 у понеділок, 18 липня. У селі Рівне Ковельського району 20-річний водій Audi A6 не врахував дорожньої обстановки та наїхав на велосипедистку, яка рухалася у попутному напрямку.

«Внаслідок цього – жінка від отриманих травм загинула на місці події. Її особу встановлено – це 48-річна місцева мешканка», – йдеться у повідомленні.

Судячи з фотографій, після наїзду водій вилетів на узбіччя.

Слідчі встановили, що водій за кермом перебував у стані сп’яніння. Вміст алкоголю в крові становив 1,1 проміле, що в п'ять разів перевищує допустиму норму.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 ККУ (п'яне водіння, що спричинило смерть). У разі доведення вини водієві загрожує від п'яти до десяти років ув'язнення.