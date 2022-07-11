Насип встановили на частині дороги для обмеження руху, пояснюють у поліції

У селі на Волині внаслідок зіткнення мотоцикла з ґрунтовим насипом загинув 27-річний чоловік. Він був пасажиром мотоцикла. За кермом був його 30-річний п'яний односелець, який не встиг зорієнтуватись і оминути перешкоду. В результаті пасажир отримав важкі травми і помер у швидкій.

Аварія сталась у ніч з 8 на 9 липня, втім, відомо про неї стало лише в понеділок, 11 липня, після повідомлення прес-служби поліції Волині. Вночі в селі Кримне Ковельського району 32-річний водій мотоцикла Viper в'їхав у ґрунтовий насип, що був встановлений на дорозі для обмеження руху.

У поліції додають, що мотоцикліст їхав у стані алкогольного сп'яніння.

Пасажиром мотоцикла був 27-річний односелець. Внаслідок зіткнення він отримав важкі травми і згодом помер ушвидкій.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст. 286-1 ККУ (п'яне керування, що спричинило загибель однієї людини). У разі доведення вини мотоциклісту загрожує від п'яти до десяти років ув'язнення.