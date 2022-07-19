Водій автомобіля Ford, 31-річний львів’янин, не впорався з керуванням – авто з’їхало у кювет та перекинулося

Поліцейські затримали п’яного 31-річного львів’янина, який перекинув своє авто на дах у одному з сіл Яворівського району. Як наслідок водія та його пасажира з травмами доставили у лікарню.

Як вказано у повідомленні поліції, аварія трапилась 18 липня у одному з сіл Яворівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Ford, 31-річний львів’янин, не впорався з керуванням – авто з’їхало у кювет та перекинулося.

Унаслідок ДТП водій автомобіля та його 30-річний пасажир отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні. Поліцейські встановили, що водій був у нетверезому стані.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) ККУ. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.

Водій автомобіля затриманий в порядку ст.208 КПК, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.