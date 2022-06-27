Біля села Дубрівка під Самбором п’яний водій Ford Focus зіткнувся з мікроавтобусом

Самбірський міськрайонний суд Львівщини призначив два роки тюрми власнику автомобіля, який пустив за кермо свого п’яного друга, що вчинив важку ДТП під Самбором. Його також зобов’язали виплатити потерпілому 483 тис. грн компенсації.

Як вказано у вироку суду, аварія трапилась ще 21 березня 2019 року на трасі біля села Дубрівка, що під Самбором. Власник автомобіля Ford Focus сам перебував у нетверезому стані і передав керування авто своєму п’яному товаришу, у якого навіть не було посвідчення водія. Біля села Дубрівка той зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter.

Водій мікроавтобуса отримав тяжкі травми у ДТП

Поліція повідомляла, що у цій ДТП постраждали четверо людей, зокрема 53-річний водій мікроавтобуса. У нього були тяжкі травми з небезпекою для життя, він лікувався близько 10 місяців.

Власника автомобіля судили за статтею 287 ККУ, оскільки він дозволив своєму товаришу сісти п’яним за кермо його авто. У суді чоловік визнав свою провину.

Дослідивши матеріали справи, суддя Володимир Галин визнав власника авто винним та призначив два роки тюрми, зобов’язавши виплатити потерпілому водію 483 тис. грн компенсації. На вирок може бути подана апеляція.

У травні 2021 року Самбірський міськрайонний суд також завершив розгляд справи щодо водія, який вчинив цю ДТП. Йому призначили п’ять років тюрми, але звільнили від відбування покарання, встановивши три роки іспитового терміну.