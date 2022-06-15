У Івана Панаса, який фактично пожиттєво позбавлений права керувати будь-яким транспортом, поліція вилучила мотоцикл Yamaha R6

Львівська поліція забрала на арештмайданчик мотоцикл, водій якого перед поліцейськими порушив правила дорожнього руху. Львів'янин ще й керував мотоциклом без прав, яких його позбавили раніше за рішенням суду. За даними ZAXID.NET, йдеться про уже відомого злісного 25-річного порушника Івана Панаса, якого систематично затримують за вживання наркотиків. Загалом у нього вже є понад 80 штрафів.

Як повідомили у поліції у середу, 15 червня, на Сихові патрульні поліцейські зауважили водія мотоцикла Yamaha R6, який порушив правила дорожнього руху. Інспектори зупинили чоловіка для перевірки документів.

«У 25-річного чоловіка не було жодного документу на транспортний засіб, ба більше, він на десятки років позбавлений права сідати за кермо. А усе через чисельні поїздки в нетверезому стані, зокрема наркотикчному сп'янінні. Він вже мав і адмінарешт на 15 днів за це порушення. Загалом, львів'янин має понад 80 штрафів за порушення ПДР», – повідомила прес-служба поліції.

Поліцейські не розголошують прізвище порушника, проте за даними ZAXID.NET мова йде про 25-річного львів'янина Івана Панаса. Він є один із рекордсменів з п'яного водіння у Львові, станом на початок листопада минулого року його оштрафували майже на 450 тис. грн, а різні суди позбавили його водійських прав у сукупності на 100 років. В кінці року його знову затримували у стані наркотичного сп'яніння за кермом автомобіля BMW 525 – в результаті він відсидів 15 днів у в'язниці.

Цього разу Івану Панасу виписали черговий штраф на 20400 грн за керування мотоциклом без документів. Його мотоцикл забрали на арештмайданчик і чоловік міг би його забрати пред'явивши посвідчення водія, однак такого документа у Івана Панаса немає.

Нагадаємо, раніше ZAXID.NET уклалав перелік ТОП-13 нетверезих водіїв Львова, яких регулярно зупиняють п’яними за кермом та які ігнорують рішення судів. У цьому переліку є й Іван Панас.