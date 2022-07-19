Аварія сталася вранці вівторка біля Бартатова

У вівторок вранці, 19 липня, на трасі Львів-Шегині біля села Бартатів сталася лобова ДТП між Audi A6 та Ford Focus. У результаті водій Audi A6 загинув, його пасажирка госпіталізована до лікарні. Через ДТП рух трасою був практично заблокований, утворився затор на 6 км.

Як розповіли ZAXID.NET в патрульній поліції та поліції Львівщини, ДТП сталася близько 6:00. Лоб у лоб зіткнулися Audi A6 та Ford Focus. Попередньо відомо, що ДТП спричинила 36-річна водійка Ford Focus, мешканка Львова, яка здійснювала обгін та виїхала на зустрічну смугу, де і врізалася в Audi A6.

Рух трасою заблокований через ДТП

У результаті аварії загинув 53-річний водій Audi A6, мешканець Городоччини. 50-річна пасажирка цього авто з травмами госпіталізована до лікарні.

Через ДТП траса заблокована, утворився значний затор, об’їзд здійснюється узбіччями.

За фактом аварії поліцейські відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.2 ст.286 ККУ). Винуватиці загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

P.S. Станом на 10:40 патрульна поліція повідомила, що рух трасою відновили.