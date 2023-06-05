Наталія П. керувала авто Ford Focus, перевищила швидкість, виїхала на зустрічну смугу для обгону та в’їхала у авто Audi A6

Городоцький районний суд Львівщини виніс вирок львів’янці, яка виїхала на зустрічну смугу та спричинила лобу ДТП під Львовом, у якій загинув 53-річний чоловік та була важко поранена його дружина. Винуватиці ДТП призначили чотири роки тюрми, але звільнили від відбування покарання з трирічним іспитовим терміном. Суд також зобов’язав її виплатити 700 тис. грн компенсації.

Як вказано у вироку суду, який оприлюднили у судовому реєстрі на початку червня 2023 року, аварія трапилась вранці 19 липня 2022 року на трасі Львів – Шегині поблизу села Бартатів. Наталія П. керувала авто Ford Focus, перевищила швидкість, виїхала на зустрічну смугу для обгону та в’їхала у авто Audi A6. 53-річний водій Audi A6 від отриманих травм загинув на місці аварії, а його 50-річна дружина отримала важкі травми.

У суді Наталія П. визнала свою провину. Вона розповіла, що їхала до знайомої, яка обіцяла позичити гроші для лікування її дитини з інвалідністю. «Рухалася зі швидкістю орієнтовно 80 км/год, в автомобілі була одна. Автомобіль, який рухався перед нею, здійснював обгін, вона також пішла на обгін за ним, але не побачила, що назустріч рухався інший транспортний засіб. Напрямок руху в момент виникнення небезпеки вона не змінила, оскільки надіялася, що водій, який рухався назустріч, з’їде на узбіччя», – цитують у вироку слова обвинуваченої.

Син потерпілої у суді розповів, що після аварії його мама не бачить на одне око, слух повністю також відновленню не підлягає, їй потрібні значні гроші на реабілітацію, вони знайшли клініку в Парижі, однак реабілітація там коштуватиме близько 20 тис. доларів. Під час слідства Наталія П. виплатила потерпілим 200 тис. грн, які вони прийняли у якості часткової компенсації моральної шкоди.

Справу розглядала суддя Ольга Ференц, яка визнала Наталію П. винною у вчиненні смертельної ДТП та призначила їй чотири роки тюрми з позбавленням права керувати транспортними засобами три роки. Однак її звільнили від відбування основного покарання, призначивши три роки іспитового терміну. Суд також зобов’язав винуватицю ДТП виплатити потерпілій та її дітям 700 тис. грн компенсації. На вирок ще може бути подана апеляція.