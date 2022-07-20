У Ковелі внаслідок зіткнення двох автомобілів загинув 66-річний велосипедист. Чоловік їхав узбіччям, коли на нього відкинуло два автомобілі, що потрапили у ДТП. Від травм потерпілий загинув на місці.

Як повідомила прес-служба поліції Волині, аварія сталась ввечері у вівторок, 20 липня, на вулиці Винниченка у Ковелі.

«58-річний киянин, керуючи автомобілем Fiat Doblo, не надав переваги у русі та зіткнувся з легковиком Chevrolet Equinox, за кермом якого перебував 38-річний житель Луцька. Внаслідок зіткнення транспортні засоби відкинуло на праве узбіччя, де вони збили велосипедиста», – описують обставини ДТП у поліції.

Внаслідок аварії велосипедист загинув на місці. Його особу встановили, цк 66-річний мешканець Ковеля. Водії обох автомобілів отримали травми, одного з них госпіталізували.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років тюрми. Наразі невідомо, чи був хтось з водіїв у стані алкогольного сп'яніння, це з'ясує слідство.