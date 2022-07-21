Водій автомобіля Chevrolet Lacetti через втому та погану видимість в'їхав у бетонну огорожу

Райсуд на Хмельниччині призначив два роки умовно 40-річному водієві, який в березні цього року спричинив смертельну ДТП. Чоловік не помітив блокпост і в'їхав у бетонну огорожу, внаслідок чого загинула 69-річна пасажирка автомобіля. Відомо, що у салоні також був її 77-річний чоловік. Подружжя втікало на захід України через наступ росіян.

Як йдеться у вироку Полонського райсуду від 19 липня, аварія сталась 10 березня цього року в селі Храбузна Шепетівського району. Водій Chevrolet Lacetti, який перевозив двох літніх пасажирів, не зменшив швидкість перед блокпостом і в'їхав у бетонну конструкцію. У вироку йдеться, що чоловік проявив неуважність через перевтому.

Внаслідок аварії загинула 69-річна мешканка Київщини, також постраждав її 77-річний чоловік. Вони обоє втікали на захід України через наступ російських військових.

Справу кваліфікували за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть).

У суді чоловік повністю визнав провину і додав, що не помітив знак «Контроль» через захід сонця, який погіршив видимість.

Суддя Анатолій Горщар визнав чоловіка винним та призначив йому два роки умовно. Крім того, йому протягом року буде заборонено водити автомобілі. За проведені експертизи чоловік повинен сплатити 1,8 тис. грн.

Вирок поки не набрав законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді протягом 30 днів.