22-річний водій не впорався з керуванням, з'їхав у кювет і перекинув ВМW

Внаслідок нічної ДТП, що сталася вночі вівторка, 19 липня, поблизу Нової Ушиці, постраждали четверо людей. За попередніми даними, 22-річний водій ВМW не впорався з керуванням, з’їхав у кювет і перекинув автівку. Серед постраждалих є двоє підлітків, усі травмовані перебувають у лікарні.

Про аварію поблизу Нової Ушиці повідомила прес-служба поліції Хмельницької області у середу, 20 липня. За інформацією правоохоронців, ДТП сталася напередодні близько 22:30. За кермом ВМW перебував 22-річний мешканець села Антонівка.

«Водій допустив з’їзд у кювет з подальшим перекиданням. Окрім водія, в автівці перебували ще троє пасажирів, з яких двоє — неповнолітні. Усі четверо отримали тілесні ушкодження різного характеру та ступеня тяжкості та були госпіталізовані», – йдеться у повідомленні.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ (порушення правил дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати автомобілями.