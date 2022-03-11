Зіткнення сталося у селі Храбузна за 25 км від Старокостянтинова

Поблизу села Храбузна на Хмельниччині водій Chevrolet Lacetti в'їхав у блокпост, внаслідок чого загинула 69-річна пасажирка, а ще один літній чоловік отримав значні травми. Відомо, що літнє подружжя переїздило на захід країни, тікаючи від обстрілів росіянами. Наразі причини ДТП невідомі, правоохоронці ще працюють на місці аварії.

Зіткнення із блокпостом на Хмельниччині сталося ввечері четверга, 10 березня. У момент ДТП в салоні авто були три людини. Внаслідок аварії на місці загинула 69-річна киянка, а її 77-річний чоловік отримав множинні ушкодження. Відомо також, що 40-річний водій Chevrolet серйозно не постраждав.

«Жінка загинула на місці аварії, а 77-річного чоловіка з множинними травмами доставили до лікарні. 40-річний водій серйозно не постраждав. Автомобіль отримав значні механічні ушкодження. Вирішується питання про внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР», – розповіла ZAXID.NET речниця Шепетівського районного управління поліції Інна Чаховська.

На місці аварії працюють правоохоронці, які наразі встановлюють деталі ДТП.

Додамо, що через велику кількість блокпостів на території області керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій заявив про демонтаж хаотично встановлених споруд. За словами чиновника, аби налагодити нормальний транспортний рух у області залишать лише погоджені з поліцією блокпости.

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