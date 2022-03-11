Мешканець Хмельниччини позбавився автомобіля за нетверезе водіння

У Кам'янці-Подільському водій, якого поліцейські зупинили за п’яне кермування, позбавився власного автомобіля. Рішення про конфіскацію авто для потреб Збройних Сил України прийняла Кам’янець-Подільська районна військова адміністрація у четвер, 10 березня.

Начальник Кам’янець-Подільської районної військової адміністрації Олександр Анур’єв заявив, що це перший автомобіль, який вилучили для потреб армії за нетверезе водіння. На штрафмайданчику, за словами чиновника, таких автомобілів вже чотири. «Так відповідно до законодавства про правовий режим воєнного стану нами сьогодні здійснюється вилучення автомобіля Skoda, який був затриманий за кермування власником у нетверезому стані», – відзначив Олександр Анур’єв.

Як повідомили у Кам’янець-Подільській районній державній адміністрації, правоохоронці зупинили водія за керування автомобілем в стані алкогольного сп'яніння та склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП. Автомобіль Skoda вилучили на штрафмайданчик.

Раніше начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій запевнив, що в Хмельницькій області водії, яких притягнуть до адмінвідповідальності за п’яну їзду позбудуться своїх автомобілів, за словами чиновника, транспортні засоби будуть забирати для воєнних дій.

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