У п’ятницю, 22 липня, на об’їзній дорозі Львова у автомобіля на ходу відлетіло заднє колесо та влучило у перехожого чоловіка. Унаслідок ДТП його доставили у лікарню.

Як повідомила Нацполіція Львівщини, аварія трапилась у межах села Холодновідка. Як попередньо встановили правоохоронці, в позашляховика Opel Frontera, яким керував 39-річний мешканець Городка, на ходу відірвалось заднє колесо, яке влучило у перехожого - 41-річного львів’янина. Внаслідок ДТП чоловік з переломом стопи був доставлений у лікарню.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті - обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Правоохоронці встановлюють обставини події.