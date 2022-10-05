Водій Ford Focus врізався в дерево, після чого автомобіль загорівся

У вівторок, 4 жовтня, на трасі «Стрий-Дашава» у селі Підгірці на Львівщині 62-річний водій автомобіля Ford Focus на швидкості злетів у лісопосадку та врізався в дерево. У результаті автомобіль загорівся. Водій загинув, а його 51-річна пасажирка у важкому стані в лікарні.

За інформацією ДСНС Львівщини, ДТП сталася близько 17:00 на дорозі «Стрий-Дашава» поблизу села Підгірці Новороздільської громади Стрийського району. 62-річний водій автомобіля Ford Focus, мешканець одного з сіл району, не впорався з керуванням, з'їхав у кювет та зіткнувся з деревом. У результаті ДТП в автомобілі виникла пожежа.

Аварія у селі Підгірці біля Нового Роздолу

Постраждалим у ДТП спершу намагалися надати допомогу небайдужі очевидці. Вони витягли з понівеченого автомобіля 51-річну пасажирку. Її у важкому стані госпіталізовано в Стрийську центральну районну лікарню.

На момент прибуття пожежників автівка була повністю охоплена вогнем. Рятувальники погасили вогонь та за допомогою спецобладнання деблокували з автомобіля тіло загиблого водія.

До ліквідації наслідків аварії залучали 12 рятувальників та три спецавтомобілі. Обставини та причини ДТП з’ясовують правоохоронці.