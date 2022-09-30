Водійка автомобіля KIA Sorento не впоралась з керуванням, внаслідок чого автомобіль зіткнувся з відбійником і перекинувся

У ніч на п’ятницю, 30 вересня, у Самбірському районі Львівщини 18-річна водійка KIA Sorento в’їхала у відбійник, після чого авто перекинулось. Унаслідок аварії постраждали четверо людей, серед яких і сама водійка.

Як повідомили у ДСНС Львівщини, о 03:24 до рятувальників надійшло повідомлення, що в с. Луки Самбірського району водійка автомобіля KIA Sorento не впоралась з керуванням, внаслідок чого автомобіль зіткнувся з відбійником і перекинувся.

Рятувальники за допомогою гідравлічних ножиць та домкрату деблокували пасажира з затиснутого авто

Внаслідок аварії травмовано чотирьох осіб: 18-річну водійку та 46-річного пасажира госпіталізовано в Самбірську центральну районну лікарню. Також травмовано пасажирів віком 22 та 29 років, яких госпіталізовано у лікарню швидкої медичної допомоги.

Рятувальники за допомогою гідравлічних ножиць та домкрату деблокували пасажира з затиснутого авто та відключали акумуляторну батарею.