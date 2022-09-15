Поліцейські попередили про можливе ускладнення у русі через смертельну ДТП

Ввечері у четвер, 15 вересня, на автодорозі Київ – Чоп поблизу Бродів сталася ДТП внаслідок якої загинули щонайменше четверо людей – двоє жінок та двоє дітей. Про це повідомила Патрульна поліція Львівської області.

Як видно з оприлюднених поліцією фото у автомобіль Volkswagen Caddy білого кольору зіткнувся із військовим авто. У результаті зіткнення військовий автомобіль перевернувся на дах.

На фото видно, що військовий автомобіль від удару перевернувся на дах. Фото поліції

За інформацією поліції, внаслідок ДТП 30-річна водійка Volkswagen, а також двоє хлопчиків віком 4 та 7 років, які перебували у машині, від отриманих травм загинули на місці події. Ще одна пасажирка померла дорогою до лікарні. Водій військового автомобіля не постраждав.

Керівник Варти-1 Ігор Зінкевич повідомив, що водійка Volkswagen Caddy їхала з Бродів у напрямку Тернополя, не пропустила колону з військовою технікою та зіткнулася з військовим автомобілем.

Поліцейські попередили про можливе ускладнення у русі через ДТП.