У вересні 2022 року військовий за кермом БТР в’їхав у легковий автомобіль Volkswagen Caddy

Працівники ДБР завершили розслідування щодо військового Держприкордонслужби, який скоїв ДТП з п’ятьма загиблими під час руху колони військової техніки біля Бродів. Справу передали до суду, бійцю загрожує до 10 років тюрми. Також посадовця Держприкордонслужби притягнуть до відповідальності через неналежну організацію руху військової техніки.

Як повідомляв ZAXID.NET, у вересні 2022 року колона військової техніки їхала трасою Київ – Чоп біля Бродів. Проїжджаючи перехрестя, військовий за кермом бронетранспортера в’їхав у легковий автомобіль Volkswagen Caddy. Поліція повідомляла, що четверо пасажирів Volkswagen Caddy, серед яких 7-річний хлопчик, загинули на місці ДТП.

Зіткнення потрапило на камери відеоспостереження

30 червня 2023 року ДБР повідомило, що завершило досудове розслідування цієї аварії та встановило, що вона трапилась через те, що військовий проігнорував червоний сигнал світлофора. Також правоохоронці уточнили, що унаслідок аварії загинули п'ятеро людей, серед яких одна дитина. Ще троє людей постраждали.

БТР в’їхав у легкове авто Volkswagen Caddy – п'ятеро людей загинули

Військовослужбовець обвинувачується у порушенні правил водіння або експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження або загибель потерпілого (ч.2 ст.415 ККУ). Санкція статті передбачає покарання – до 10 років позбавлення волі.

Також слідчі встановили неналежну організацію руху військової техніки начальником служби Західного регіонального управління Держприкордонслужби. Він не забезпечив координацію дій патрульної поліції по маршруту руху техніки, а також не проконтролював дії водіїв самої колони.

Посадовець підозрюється у недбалому ставленні до військової службової, вчиненому в умовах воєнного стану (ч.4 ст.425 ККУ). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.