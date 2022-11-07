Тернопільський суд призначив 850 грн штрафу водію електросамоката, який в вересні на переході збив 37-річну жінку. Чоловік визнав провину та пояснив, що у той день дуже поспішав забрати своїх дітей з ігрового майданчика, тому й випадково наїхав на пішохідку.

Аварія сталась після обіду 20 вересня на вулиці Острозького у Тернополі. Водій електросамоката Lime, рухаючись смугою біля бордюру, на нерегульованому пішохідному переході збив 37-річну жінку. Швидка доправила потерпілу до медзакладу, втім, її того ж дня відпустили додому.

У судовому засіданні водій електросамоката визнав провину і пояснив, що в той день спішив забрати своїх двох дітей з сусіднього ігрового майданчика, бо почався дощ. Через це він не встиг загальмувати і наїхав на пішохідку.

Пом'якшуючою обставиною стало те, що чоловік розкаявся. Суддя Богдан Олещук визнав його винним у порушенні ст. 124 КУпАП (вчинення ДТП) і призначив 850 грн штрафу. Крім того, чоловік повинен заплатити також 850 грн судового збору.

Наразі постанова не набрала законної сили, її можна оскаржити в апеляційному суді.

Зазначимо, у жовтні Тернопільська міськрада встановила обмеження на максимальну швидкість для електросамокатів. Вона не повинна перевищувати 20 км/год.