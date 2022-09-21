У Тернополі водій електросамоката збив 37-річну жінку на пішохідному переході. Чоловік не загальмував і штовхнув жінку, через що вона впала. Відомо, що травми у неї легкі, оскільки після надання медичної допомоги її відпустили додому.

Аварія сталась близько 16:00 у вівторок, 20 вересня, на вулиці Острозького у Тернополі. Потерпіла переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході. Водій самоката не загальмував, зачепив жінку і вона впала. До медзакладу жінку доправила бригада швидкої допомоги, згодом потерпілу відпустили додому.

У водія самоката взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває перевірка.

«Працівники поліції нагадують, що електросамокати, велосипеди, електричні скутери, сігвеї, гіроборди, гіроскутери відносяться до персонального легкого транспорту. Пересуватися на них можна на спеціальних велосипедних доріжках. У разі їх відсутності – краєм проїзної частини дороги, вулиці чи узбіччя. У будь-якому випадку водії цих засобів повинні дотримуватися правил дорожнього руху на проїзній частині», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції Тернопільщини.

Зазначимо, що наразі у багатьох містах затверджують обмеження максимальної швидкості для електросамокатів. Зокрема, такі правила прийняли у Івано-Франківську, Хмельницькому та Луцьку. В цих містах максимально допустима швидкість електросамокатів не повинна перевищувати 20 км/год.