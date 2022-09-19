Водій зіткнувся з електросамокатом на перехресті вулиць Проскурівської та Свободи

На перехресті у центрі Хмельницького 33-річний таксист збив підлітка, який їхав на електросамокаті. Постраждалого 17-річного хлопця доправили до лікарні. Хто саме спричинив зіткнення, з'ясовує слідство.

Як повідомляє прес-служба Хмельницького райуправління поліції, аварія сталась близько 21:00 у суботу, 17 вересня. На перехресті вулиць Свободи і Проскурівської 33-річний водій таксі, керуючи автомобілем Nissan допустив зіткнення із електросамокатом Voi.

Відомо, що внаслідок зіткнення постраждав 17-річний водій електросамоката. Його доправили до травматологічного відділення Хмельницької міської дитячої лікарні з тілесними ушкодженнями.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травми). Санкція статті передбачає мінімум 51 тис. грн штрафу.