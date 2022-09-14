Металевий відбійник настрізь проштрикнув автомобіль Skoda Octavia

На Хмельниччині внаслідок зіткнення з відбійником загинув 46-річний водій автомобіля. Як вважає слідство, аварія могла статись через різке погіршення самопочуття чоловіка.

Аварія сталась у вівторок, 13 вересня, близько 16:30 на автодорозі «Старокостянтинів-Полонне», повідомляє прес-служба поліції Хмельниччини.

«46-річний водій автомобіля Skoda Octavia не впорався з керуванням та допустив зіткнення з металевим відбійником. Попередньо встановлено, що причиною аварії могло стати різке погіршення стану здоров'я водія», – йдеться у повідомленні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Пошкоджений автомобіль з місця аварії вилучили.