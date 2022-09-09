Завантажений картоплею трактор з'їжджав з гори і вдарився у відбійник

Внаслідок аварії з міні-трактором у Хмельницькій області загинув 10-річний хлопчик. Відомо, що дитина їхала на тракторі разом зі своїм 50-річним батьком та ще двома чоловіками. Під час з'їзду з гори трактор вдарився у відбійник. Хлопчик від отриманих травм загинув на місці інциденту, його батько перебуває в реанімації, ще двом людям медики надали допомогу на місці.

Як повідомила прес-служба поліції Хмельницької області, ДТП сталася у селі Карачіївці ввечері у четвер, 8 вересня. Міні-трактор, за кермом якого був 50-річний місцевий мешканець, віз картоплю і під час з'їзду з гори зіткнувся із відбійником.

«Внаслідок аварії 50-річний тракторист отримав серйозні травми і у важкому стані був госпіталізований до нейрохірургічного відділення Хмельницької обласної лікарні. Його 10-річний син від отриманих травм загинув на місці події. Ще двом пасажирам віком 47 і 42 років була надана медична допомога без госпіталізації», — йдеться у повідомленні поліції.

Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення ПДР, що призвело до смерті потерпілого). Поліція встановлює усі обставини цієї аварії.