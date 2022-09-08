Водій мотоблоку отримав травми, несумісні з життям

Внаслідок аварії на залізничному переїзді у Кіцмані загинув 39-річний чоловік. У момент ДТП він керував мотоблоком і не пропустив автодрезину на переїзді. Внаслідок отриманих травм чоловік загинув на місці інциденту. Поліція наразі встановлює усі обставини цієї аварії.

Як повідомляє прес-служба поліції Чернівецької області, аварія сталася у середу, 7 вересня. Від зіткнення з автодрезиною на залізниці у Кіцмані загинув 39-річний чоловік – водій мотоблока.

«Правоохоронці встановили, що 39-річний водій мотоблока не надав перевагу в русі автодрезині та допустив зіткнення. Під час ДТП чоловік отримав травми, несумісні із життям і загинув на місці аварії», – йдеться у повідомленні.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого). Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.