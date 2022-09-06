За скоєне водію «Камазу» загрожує до восьми років позбавлення волі

59-річний водій «Камазу» наїхав на пішохода на околиці Мукачева і втік. Інцидент стався на вулиці Данканича, коли чоловік здавав вантажівкою назад. Побачивши, що авто наїхало на пішохода, водій одразу ж втік. Розшукати його вдалося за кілька годин після ДТП. Відомо також, що постраждалий внаслідок отриманих травм помер на місці аварії.

Як повідомила прес-служба поліції Закарпаття, ДТП сталася у понеділок, 5 вересня, на вулиці Данканича у Мукачеві. Виклик про аварію поліцейські отримали о 09:00. Після опитування очевидців т перегляду записів відеокамер, правоохоронці встановили, що водій автомобіля «Камаз» здійснював рух заднім ходом та наїхав на пішохода, який у цей час був позаду вантажівки. Після наїзду водій ще деякий час пробув на місці аварії, згодом сів за кермо та покинув місце ДТП.

«Впродовж кількох годин водія вантажівки встановили та розшукали. Ним виявився мешканець села Ключарки. Наразі водій перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вантажний автомобіль вилучили на штрафмайданчик», – йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення ПДР, що призвело до смерті потерпілого). За скоєне водію загрожує до восьми років позбавлення волі.