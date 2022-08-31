На місці ДТП наразі працює поліція, яка встановлює усі обставини аварії

У ДТП за участі трьох автомобілів та рейсового автобуса «Івано-Франківськ – Клузів» постраждали п’ятеро людей. Усі – пасажири автобуса та їх водій. Як повідомили ZAXID.NET у поліції, ступінь тяжкості травм наразі встановлюється, на місці ДТП працює слідчо-оперативна група. За попередніми даними, дітей серед постраждалих немає.

Як повідомляє прес-служба ДСНС Івано-Франківської області, аварія сталася у середу, 31 серпня, селі Угринів. На місці рятувальники надали допомогу потерпілим, зокрема, витягли водія із понівеченого автобуса. Усіх потерпілих забрала «швидка».

У прес-службі поліції Прикарпаття ZAXID.NET повідомили, що виклик про ДТП з рейсовим автобусом надійшов поліцейський о 10:37. За попередньою інформацією, учасники аварії – чотири транспортні засоби – Audi, рейсовий автобус «Івано-Франківськ – Клузів», Renault та вантажівка, які була припарковані на узбіччі дороги.

«Попередньо встановлено, що водій Audi рухався по дорозі Н-09 із Франківська у Львів, повертав ліворуч, позаду Audi їхав рейсовий автобус «Івано-Франківськ – Клузів», водій якого не обрав безпечної швидкості руху, не дотримався дистанції та допустив зіткнення з Audi. Від удару автобус заїхав на тротуарну доріжку, де зіткнувся із вантажівкою і Renault. Наразі відомо, що на момент ДТП у салоні автобуса перебували 30 пасажирів», – зазначила речниця поліції Івано-Франківської області Анна Сосяк.

Водія із автобуса діставали рятувальники, усіх постраждалих передали медикам (фото ДСНС)

Також у поліції додали, що наразі внаслідок ДТП є п’ятеро постраждалих. Усі вони доставлені до лікарні, ступінь тяжкості травм наразі встановлюється. Поліція внесла відомості до ЄРДР за ч. 1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до травмування). На місці працює слідчо-оперативна група, яка встановлює усі обставини ДТП.