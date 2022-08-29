Усіх потерпілих доставили до лікарні

Автомобіль Opel Corsa із родиною з Хуста впав із моста у річку. За попередніми даними, водій авто не впорався з керуванням та злетів з десятиметрової висоти на кам’яний берег річки Ріка. Від удару постраждали усі троє людей, які перебували в машині – батько, мама та 28-річна донька.

Як у понеділок, 29 серпня, повідомила прес-служба ДСНС Закарпатті, аварія сталася між селами Березово та Нижній Бистрий у Хустському районі. Відомо, що на мосту, де стався інцидент, зараз проводиться ремонт. Родина у автомобілі Opel Corsa їхала до Івано-Франківської області, водій не впорався з керуванням. У прес-службі ДСНС Закарпаття ZAXID.NET уточнили, що машина впала з десятиметрової висоти.

«Водій Opel Corsa не впорався з керуванням та злетів у річку Ріка з моста, де проводяться ремонтні роботи. Бійці ДСНС, які працювали на місці падіння машини з десятиметрової висоти, допомогли потерпілим добратися до карети екстреної медичної допомоги, а наймолодшу учасницю ДТП, 28-річну жінку, довелося доправляти на ношах», – йдеться у повідомленні рятувальників.

Наразі усі троє потерпілих перебувають у лікарні. Причини та обставини ДТП з’ясовуватиме поліція.

Зазначимо, схожий випадок стався у червні 2022 року на Прикарпатті, тоді двоє людей залишилися живими після падіння мікроавтобуса Volkswagen із 15-метрової висоти на берег річки. Інцидент стався у селі Луги Івано-Франківської області. Машина впала на берег річки Чечва, внаслідок аварії серйозні травми отримав 27-річний водій та його 21-річний пасажир.