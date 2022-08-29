Серед постраждалих є шестеро дітей, усі наразі перебувають у лікарні

Внаслідок ДТП із рейсовим автобусом поблизу Надвірної постраждали 16 пасажирів, ще одна людина загинула. Аварія сталася у селі Назавизів ввечері неділі, 28 серпня. У прес-службі Нацполіції ZAXID.NET уточнили, що загиблим є водій мінівена Peugeot, з яким зіткнувся автобус, – 52-річний місцевий мешканець. Відомо також, що серед постраждалих є шестеро дітей. Усіх їх доставили до лікарні. Поліція наразі з’ясовує причини аварії.

Як повідомляє прес-служба ДСНС Івано-Франківської області, виклик про ДТП у селі Назавизів поблизу Надвірної надійшов рятувальникам ввечері неділі, 28 серпня. «Як з’ясувалося, відбулося зіткнення рейсового автобуса та легкового автомобіля.У легковому автомобілі було виявлено чоловіка без ознак життя, якого рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували та передали працівникам поліції», – йдеться у повідомленні рятувальників.

Внаслідок аварії травми отримали 16 пасажирів автобуса, з них шестеро – діти. Усіх постраждалих доставили до лікарні. Загалом у салоні автобуса перебувало 22 людей.

У прес-службі поліції Івано-Франківської області ZAXID.NET уточнили, що загиблий – що 52-річний водій Peugeot Partner, місцевий мешканець. За кермом автобуса перебував 30-річний водій із Верховини, його та 15 пасажирів автобуса «Богдан» госпіталізували. Серед травмованих є місцеві мешканці та переселенці з регіонів України, де ведуться активні бойові дії.

Фото поліції, ДСНС

«Встановлено, що водій не обрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з рейсовим автобусом «Богдан», сполученням Івано-Франківськ – Верховина. За кермом автобуса знаходився 30-річний мешканець Верховини», – зазначили у поліції.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини аварії.