Від отриманих травм водій Chevrolet Niva загинув на місці аварії

Внаслідок аварії поблизу містечка Дунаївці на Хмельниччині загинув 64-річний водій Chevrolet Niva. Попередньо встановлено, що чоловік допустив зіткнення із Volkswagen Passat, за кермом якого перебував 26-річний мешканець Донецької області. Причини ДТП з’ясовує поліція.

Як повідомляє прес-служба поліції Хмельницької області, автомобільна аварія сталася у п’ятницю, 26 серпня, поблизу села Рахнівка неподалік районного центру Дунаївці. За попередніми даними, 64-річний мешканець Хмельницького за кремом Chevrolet Niva зіткнувся із Volkswagen Passat. Від удару 64-річний хмельничанин загинув на місці ДТП.

«64-річний житель м. Хмельницький, керуючи автомобілем Chevrolet Niva, допустив зіткнення з автомобілем Volkswagen Passat під керуванням 26-річного жителя Донецької області. Внаслідок ДТП водій автомобіля Chevrolet Niva від отриманих травм загинув на місці події», – йдеться у повідомленні поліції.

Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Поліція з’ясовує усі обставини смертельної ДТП.