38-річний водій Opel Zafira від отриманих травм загинув на місці

Внаслідок ДТП у селі Хмільник на Закарпатті постраждали дев’ять пасажирів та водій рейсового автобусу Mercedes Benz. Серед потерпілих є п’ятеро дітей, усіх доставили до лікарні. За попередніми, даними 38-річний водій Opel Zafira не впорався з керуванням і зіткнувся з автобусом. Від удару водій авто загинув на місці аварії.

Як повідомляє прес-служба ДСНС Закарпаття, виклик про ДТП у селі Хмільник Берегівського району рятувальники отримали о 09:36 у середу, 24 серпня. Автомобіль Opel Zafira, рухаючись в напрямку с. Сільце, зіткнувся з рейсовим автобусом Mercedes Benz, який їхав у Берегово.

«Внаслідок ДТП загинув водій легкового автомобіля 1984 р.н. та травмовано 10 людей в автобусі – водій та дев’ять пасажирів», – йдеться у повідомленні рятувальників.

У Закарпатському територіальному центрі екстреної медичної допомоги уточнюють, що 38-річний водій Opel Zafira від отриманих травм загинув. Водія автобуса та дев’ятьох пасажирів доставили до лікарні. Серед потерпілих – п’ятеро дітей. Наразі правоохоронці встановлюють обставини аварії.