Водій одної вантажівки обганяв іншу і зачепив її

На автодорозі Тернопіль — Львів — Рава-Руська вночі 23 серпня трапилася ДТП між двома вантажівками. Під час з’ясування обставин виявилося, що водій, який обганяв іншу фуру, сів за кермо у нетверезому стані.

Як повідомили у прес-службі патрульної поліції Львівщини, водій фури DAF з причепом під час об’їзду іншої фури не дотримався бокового інтервалу і здійснив зіткнення з нею.

Під час перевірки водія на стан сп’яніння пристрій Drager показав результат 1,41 проміле. На 55-річного тернополянина склали два протоколи: за ст. 124 КУпАП (порушення ПДР, що привезло до ДТП) та ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом в стані сп'яніння).

Загалом за останні два дні патрульні Львівської області склали 25 протоколів на нетверезих водіїв.