Водій, 7-річний хлопчик та 17-річна дівчина загинули одразу на місці ДТП

У ДТП на Закарпатті загинув 25-річний водій Volkswagen Passat та двоє його пасажирів – 7-річний хлопчик та 17-річна дівчина. Ще одна пасажирка – теж 17-річна – вижила. За попередніми даними, водій Volkswagen не впорався з керуванням, зіткнувся з деревом та перекинув автомобіль на дах. Від удару троє людей загинули на місці ДТП.

Як повідомляє прес-служба поліції Закарпаття, аварія сталася на світанку у середу, 24 серпня. Виклик про ДТП у селі Ганичі Тячівського району поліція отримала о 04:00. Наразі відомо, що 25-річний місцевий мешканець, перебуваючи за кермом Volkswagen Passat з’їхав у кювет.

«Рухаючись по вулиці Народній, 25-річний водій автомобіля Volkswagen Passat не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. Внаслідок цього автомобіль зіткнувся з деревом та перекинувся на дах. Окрім водія, у салоні автомобіля перебувало ще троє пасажирів: 7-річний хлопчик та двоє 17-річних дівчат, теж мешканців села Ганичі», – йдеться у повідомленні поліції.

Внаслідок аварії 25-річний водій, 7-річний хлопчик та 17-річна дівчина загинули на місці, ще одна 17-річна пасажирка вижила. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб).