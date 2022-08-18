Причини ДТП наразі з'ясовують поліцейські

Внаслідок зіткнення Volkswagen Passat з вантажівкою ЗІЛ, яка перевозила деревину, загинув 29-річний водій авто та його 43-річна пасажирка. Аварія сталася поблизу Деражні на Хмельниччині. Наразі правоохоронці встановлюють причини ДТП.

Як повідомляє прес-служба поліції Хмельницької області, аварія сталася ввечері середи, 17 серпня. Виклик про ДТП поблизу Деражні правоохоронці отримали близько 18:00. Volkswagen Passat, за кермом якого перебував 29-річний місцевий мешканець, зіткнувся із вантажівкою ЗІЛ, яка перевозила деревину. За кермом ЗІЛа перебував 43-річний житель села Ярославка.

«Внаслідок ДТП водій автомобіля Volkswagen Passat та його 43-річна пасажирка від отриманих травм загинули на місці події», – йдеться у повідомленні поліції.Правоохоронці встановлюють причину аварії.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ (порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що спричинило смерть кількох осіб). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.