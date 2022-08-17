Аварія бензовозів і автобуса у селі Нагірне

У середу, 17 серпня, на трасі Київ-Чоп у селі Нагірне Стрийського району Львівщини сталася ДТП за участі рейсового автобуса з пасажирами і двох бензовозів Volvo. У ДТП загинув один з пасажирів автобуса, ще семеро постраждали. Частина траси заблокована, поліцейські організували реверсний рух.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася близько 13:00. Зіткнулись два вантажних автомобілі Volvo з напівпричепами-автоцистернами та пасажирський автобус Mercedes. Унаслідок аварії загинув один з пасажирів автобуса – 57-річний житель Калуша.

У патрульній поліції Львівщини розповіли, що в автобусі, який їхав з-за кордону до Києва, загалом було 70 пасажирів. ДТП спричинила ускладнення в русі трасою. «Через ДТП біля населеного пункту Нагірне, що на автодорозі Київ-Чоп, йде реверсний рух. Будьте обачні», – повідомила патрульна поліція Львівщини у своєму Telegram-каналі.

У ДТП постраждали пасажири рейсового автобуса (фото поліції та зі сторінки «Підслухано у Стрию»)

У Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф розповіли ZAXID.NET, що з місця аварії госпіталізували сімох постраждалих пасажирів автобуса, зокрема, 17-річного підлітка. Це, зокрема, мешканці Львівської та Київської областей, їх доправили в стрийську лікарню.