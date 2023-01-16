У селі Нагірне сталася ДТП за участі рейсового автобуса з пасажирами і двох автоцистерн Volvo

Сколівський районний суд Львівщини визнав винним у вчиненні смертельної ДТП водія рейсового пасажирського автобуса, який в’їхав у два бензовози. Унаслідок аварії одна людина загинула, ще семеро постраждали. Винуватця ДТП звільнили від тюремного ув’язненням та не позбавили водійських прав.

Як вказано у вироку суду, аварія трапилась 17 серпня 2022 року на трасі Київ-Чоп у селі Нагірне на Стрийщині. Водій рейсового пасажирського автобуса Mercedes Benz Tourismo RHD виїхав на зустрічну смугу і вчинив смертельну ДТП з двома автоцистернами Volvo.

У оперативному повідомленні ДСНС було вказано, що загинув 57-річний підмінний водій автобуса, який сидів на пасажирському кріслі. Його затиснуло деформованими конструкціями автобуса. Також постраждали шестеро пасажирів автобуса та водій однієї з вантажівок. Автобус їхав за маршрутом Прага – Київ та перевозив 33 людини.

Обвинувачений водій автобуса визнав свою вину, просив суворо не карати, але відмовився від дачі показань.

У матеріалах справи вказано, що обвинувачений працює водієм на закордонній фірмі з 2000 року, протягом трьох років він також був інструктором з водіння. Йому необхідно мати право керувати транспортними засобами, щоб забезпечувати сім’ю, тому суд вирішив не позбавляти його посвідчення водія.

Справу розглядав суддя Андрій Брона, він визнав водія автобуса винним у вчиненні смертельної ДТП та призначив покарання у вигляді чотирьох років тюрми без позбавлення водійських прав. Однак водія звільнили від відбування цього покарання з іспитовим терміном у два роки.

Протягом цього часу він має періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти про зміну місця проживання і роботи.