Дрогобицький міськрайонний суд Львівщини ув’язнив на чотири роки тюрми водія, який спричинив лобову ДТП з мотоциклом, на якому їхали двоє 15-річних підлітків. Водій мотоцикла загинув, а його пасажирка отримала важкі травми. Винуватець ДТП також має виплатити потерпілій та родичам загиблого компенсацію на загальну суму 659,6 тис. грн.

Як вказано у вироку суду за 6 січня 2023 року, смертельна аварія трапилась ще у серпні 2020 року у селі Опака на Дрогобиччині. Водій авто Ford Focus виїхав на зустрічну смугу та в’їхав у мотоцикл Musstang, на якому їхали двоє підлітків. Унаслідок лобового зіткнення 15-річний водій мотоцикла загинув, а його 15-річна пасажирка отримала важкі травми. Потерпіла, а також її мати та родичі загиблого хлопця розповіли, що водій авто не спілкувався з ними після ДТП.

У суді водій Ford Focus не визнав свою вину, сказав, що їхав по своїй смузі зі швидкістю близько 40 км/год, помітив як щось блимнуло та потім відчув удар. Заявляє, що пробував гальмувати, але машина після зіткнення не реагувала.

Справу розглядав суддя Юрій Кучаковський. Він дослідив матеріали справи та визнав водія авто винним у вчиненні смертельної ДТП, засудивши до чотирьох років тюрми з позбавленням права керувати транспортними засобами три роки.

Винуватця ДТП також зобов’язали виплатити потерпілій та родичам загиблого компенсацію на загальну суму 659,6 тис. грн. Ще 129 тис. грн має відшкодувати страхова компанія.

На вирок суду ще може бути подана апеляція.